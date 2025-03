Salvatore Simonetta è il nuovo segretario generale della Fns Cisl Sicilia. A eleggerlo il congresso regionale della categoria svoltosi a Palermo, a cui sono intervenuti il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, il segretario nazionale della federazione Roberto Bombara, il segretario generale aggiunto Mattia D’Ambrosio e che è stato concluso dal segretario generale della Fns Cisl, Massimo Vespia.

Al centro dei lavori del congresso, la necessità di valorizzare il ruolo della Polizia penitenziaria e dei Vigili del fuoco che in Sicilia come in tutto il Paese assicurano ogni giorno un servizio indispensabile come la sicurezza, pur affrontando quotidianamente difficoltà e criticità crescenti.