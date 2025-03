Oggi (Martedì) è la vigilia della festa di San Giuseppe a Campobello di Licata.

I festeggiamenti sono organizzati dalla omonima chiesa dell’Unità pastorale “”Maria Madre della Chiesa”” – che comprende anche la Chiesa Gesù e Maria -, guidata da padre Antonio La Licata e don Agustino Mgovano. Il programma è ricco di eventi di natura soprattutto spirituale.

Oggi (Martedì), alle 18,30, la Santa messa, vespri solenni, benedizione eucaristica e della Tavola di fraternità della “Sagra”. Domani ( Mercoledì) sarà il momento forte delle celebrazioni.

Alle 9, consegna del “Bastone di San Giuseppe” all’Angelo davanti alla chiesa di san Giuseppe, raduno dei piccoli “”San Giuseppe”” e “”Madonna”” in Piazza Martiri di Modena, quindi passaggio del corteo davanti al trono dei sacri personaggi, raccolta degli altri bambini davanti alla chiesa Gesù e Maria, prosecuzione del corteo verso il municipio e ritorno nella chiesa San Giuseppe, lungo le vie Umberto e Liberta. Alle 11, Santa messa, seguirà nella piazzetta la sacra rappresentazione “” La fuga in Egitto”, che sarà replicata alle 21. In serata processione per le vie della parrocchia e i fuochi di artificio.

E, come a Campobello, a Ravanusa

entra nel vivo la festa del Santo Patriarca. Dopo la concelebrazione eucaristica, lunedì sera, nella rettoria, del vescovo emerito della diocesi di Patti Monsignore Ignazio Zambito, oggi (martedì) è in programma, fra l’altro, alle 18.30, la santa messa officiata dall’arciprete don Filippo Barbera. A seguire esibizione del gruppo folcloristico Valle dei Templi di Agrigento. Mercoledì il “clou” dei festeggiamenti.

Giovanni Blanda