Sono scaduti i termini per la presentazione al Comune delle istanze degli aventi diritto. Per un refuso, le richieste erano da presentare al Comune entro il 10 marzo anziché il 20 dello stesso mese, come erroneamente comunicato. C’è ne scusiamo con l’ufficio preposto e gli utenti interessati. La civica amministrazione aveva stabilito per il calcolo della Tari, di “”non considerare quale componente del nucleo familiare chi è domiciliato altrove””. Entro la suddetta data, inoltre, si potevano inoltrare istanze all’Ente di agevolazioni – ovvero riduzione della Tari rifiuti del 30 per cento – per i diversamente abili e anziani oltre i 75 anni.

Giovanni Blanda