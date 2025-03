E’ Vito Lo Scrudato il neo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili dell’ANCE Agrigento, è stato eletto nel corso dell’ultima assemblea che ha provveduto ad eleggere i Vice Presidenti Di Maria Giuseppe e Gabriele Sciara, Vicario.

Il neo eletto Presidente ha ringraziato i colleghi per la fiducia accordata, una fiducia che impone impegno e lavoro. Insieme ai colleghi cercheremo di individuare le specificità del settore soprattutto per le nuove generazioni provando a sviluppare insieme ai vertici associativi, un percorso volto anche alla formazione, per una crescita collettiva che possa avere ricadute positive nella nostra economia.

L’edilizia svolge un ruolo fondamentale oltre a quello di volano economico per questo continueremo a sviluppare e promuovere una cultura che riesca a coinvolgere gli interessi delle imprese e del territorio.