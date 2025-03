Via libera dalla giunta Schifani al decreto attuativo della norma sui contributi a fondo perduto per l’abbattimento degli interessi sui prestiti al consumo.

Il governo regionale ha approvato il testo presentato dall’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, che definisce destinatari e modalità per l’assegnazione delle risorse previste per il 2025.

Si tratta di un intervento voluto dal presidente della Regione, Renato Schifani, inserito nella manovra finanziaria con uno stanziamento di 30 milioni di euro tra il 2025 e il 2026.

Il provvedimento sarà ora sottoposto alla commissione Bilancio dell’Ars per il parere di legge, prima della firma del decreto e della pubblicazione dell’avviso da parte di Irfis.

Un sostegno ai consumi delle famiglie siciliane

Secondo Schifani, la Sicilia sta crescendo, ma i dati del Documento di economia e finanza regionale (Defr) evidenziano consumi stagnanti. “Per questo motivo abbiamo promosso questa forma di sostegno alla spesa delle famiglie per l’acquisto di beni durevoli”, ha dichiarato il presidente. Ha inoltre ricordato il successo dell’intervento per l’abbattimento degli interessi sui mutui alle imprese e delle misure di supporto contro il caro-mutui e a favore delle famiglie in condizioni di povertà.

Il governo Schifani ha già destinato 50 milioni per i mutui delle famiglie, 30 milioni per il contributo di solidarietà e 45 milioni per la riduzione degli interessi sui mutui aziendali. Con la nuova misura, i cittadini con un Isee inferiore a 30 mila euro potranno accedere ai contributi per acquistare beni durevoli, come auto nuove e usate, mobili, dispositivi tecnologici ed elettrodomestici. L’Irfis gestirà le istanze attraverso una piattaforma informatica già pronta per l’attivazione.

Un contributo a fondo perduto sugli interessi

L’iniziativa prevede un contributo a fondo perduto pari al 70% degli interessi dovuti sui finanziamenti per l’acquisto di beni durevoli. Saranno coperti interessi per importi compresi tra 150 e 5.000 euro e ogni beneficiario potrà presentare domanda per più beni, a condizione che rientrino nello stesso prestito.

“Dopo poco più di un mese dalla pubblicazione della legge e avendo verificato l’inesistenza di rilievi da parte del governo nazionale, abbiamo predisposto il decreto che permetterà di pubblicare rapidamente l’avviso”, ha spiegato l’assessore Dagnino.

“Questa misura rappresenta un ulteriore tassello della politica economica del governo, volta a sostenere e rafforzare il tessuto economico e sociale della Sicilia”, conclude.