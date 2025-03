Agrigento ospita gli Organi Nazionali dell’ANVCG (Associazione Nazionale Vittime Civili Di Guerra)

Tre giorni di memoria e testimonianza contro la guerra con l’inaugurazione di uno spazio verde nella Città Capitale della Pace e della Cultura.

Dal 24 al 27 marzo, Agrigento accoglierà gli organi nazionali dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) per un’importante iniziativa dedicata alla memoria, alla riflessione e alla testimonianza contro i conflitti.

Il momento centrale della manifestazione sarà la cerimonia del 25 marzo alle ore 10:00 a Porta di Ponte, nel cuore della città, con l’inaugurazione di uno spazio verde curato dall’ANVCG, come simbolo di Pace e impegno sociale.

Saranno presenti:

Michele Vigne, Presidente Nazionale ANVCG

Roberto Serio, Segreteria Nazionale ANVCG

I componenti del Consiglio Nazionale

I Presidenti Provinciali della Sicilia

L’evento rappresenta una occasione per riaffermare il ruolo dell’ANVCG nel sostegno alle vittime civili della guerra e nella sensibilizzazione contro ogni forma di conflitto. Durante la cerimonia verranno inaugurate le aiuole curate dall’ANVCG, un’area verde nel salotto cittadino, un simbolo concreto di memoria e speranza per un futuro di concordia, un gesto che simboleggia la volontà di “seminare” la pace e coltivarla nel tempo.

Parteciperanno autorità istituzionali, rappresentanti locali e nazionali dell’associazione, oltre a vittime civili della guerra, tra cui persone che hanno perso la vista e gli arti a causa dei conflitti, che purtroppo continuano a segnare il presente. Hanno assicurato la loro presenza anche il sindaco Francesco Miccichè, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Civiltà, il Questore, Tommaso Palumbo e il Prefetto Salvatore Caccamo.

“Siamo testimoni diretti della sofferenza che la guerra porta con sé”, afferma Giuseppe Scimè, Presidente provinciale ANVCG Agrigento. “Oggi, come 80 anni fa, la nostra associazione continua a sostenere le vittime e a lottare per un mondo senza conflitti. Da qui si parte per garantire ai giovani di conservare il proprio sorriso e a chi lo ha perso di riacquistarlo”.

Nell’ambito dell’anno della Capitale Italiana della Cultura 2025, la Agrigento in questi giorni ospiterà anche: il Consiglio Nazionale e Regionale ANVCG, l’Assemblea Congressuale dei Presidenti Regionali, in vista del prossimo Congresso Nazionale di Roma. Si tratta di eventi di rilevanza nazionale che evidenziano una particolare attenzione verso la Città dei Templi.

L’ANVCG continua a ribadire la sua missione: dare voce alle vittime civili della guerra e sensibilizzare istituzioni e società sull’importanza della pace.bLa cerimonia del 25 marzo sarà un momento di riflessione e memoria collettiva, con la partecipazione di scolaresche e delle autorità.