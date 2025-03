Il tour teatri 2025 di Michele Zarrillo fa due tappe in Sicilia: sabato 5 aprile al Teatro Golden di Palermo, che si avvicina al sold out (ultimi biglietti a disposizione), e domenica 6 aprile al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Info e biglietti per entrambe le date su Ticketone. La tappa di Palermo è organizzata da organizzata da Gianfaby Production e Menti Associate, affiancati anche da Arena Eventi per la sola data di Messina.

Michele Zarrillo ripercorre i momenti più significativi della sua carriera. Con oltre quattro decenni di attività musicale, l’artista romano porta un repertorio che ha segnato la musica italiana, regalando al pubblico un’esperienza che spazia tra successi storici e brani più recenti.

Un repertorio di grandi successi, dai brani storici alle nuove interpretazioni. Durante le serate, Michele Zarrillo canta alcune delle sue canzoni più iconiche, tra cui Una rosa blu, Cinque giorni e L’elefante e la farfalla, brani che hanno consolidato il suo stile tra melodia e intensità espressiva. Il concerto è anche l’occasione per ascoltare composizioni più recenti, offrendo un quadro completo della sua evoluzione artistica. Sul palco con Michele Zarrillo (voce, piano, chitarra acustica ed elettrica) un’eccezionale team di musicisti di altissimo livello: Roberto Guarino (chitarre), Andrea Valentini (chitarre), Andrea Rongioletti (tastiere), Danilo Fiorucci (basso), Pino Vecchioni (batteria) e Andrea De Luca (violino).

Michele Zarrillo è nato a Roma nel 1957. Esordisce artisticamente negli anni ‘70 come chitarrista, fondando i “Semiramis”, e, negli anni successivi, si rivela come autore di grande talento firmando brani per Renato Zero e Ornella Vanoni. Da lì a poco, comincerà ad interpretare le sue canzoni: vincerà un festival di Castrocaro (1979) e poi Sanremo nel 1987 con “La notte dei pensieri” nella categoria Nuove Proposte (sono ben 13 le sue partecipazioni al Festival, e almeno 10 le canzoni portate in gara che sono diventate degli evergreen) e le hit in classifica: ad oggi ha venduto oltre quattro milioni di dischi.