Il Coordinatore Politico dell’Udc in Sicilia, l’On. Decio Terrana, sentito il parere favorevole del Segretario Nazionale On. Lorenzo Cesa, ha comunicato la nomina a responsabile regionale Enti Locali per l’Udc in Sicilia al Dott. Massimo Gionfriddo, libero professionista di Siracusa.

“Sono entusiasta nel comunicare il nuovo responsabile regionale agli Enti Locali – trasmette il Coordinatore Regionale On. Decio Terrana – l’Udc si sta espandendo in maniera peculiare su tutto il territorio siciliano, con professionisti e figure di spessore che ogni giorno si avvicinano al nostro Partito e chiedono di essere coinvolti in prima persona per portare avanti i nostri principi ed i nostri obiettivi”.

Soddisfatto anche il Segretario Nazionale dell’Udc, l’On. Lorenzo Cesa: “In Sicilia il partito sta crescendo in maniera esponenziale, ogni giorno abbiamo l’adesione di tanti professionisti, imprenditori, medici e personalità del territorio. Ringrazio sempre Decio Terrana per tutto l’impegno quotidiano che continua a spendere ogni giorno per il nostro partito”.