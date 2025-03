degli Universitari di Palermo prende una posizione netta contro la nuova riforma del numero

chiuso a Medicina, evidenziando le gravi criticità di un provvedimento che rischia di

peggiorare ulteriormente la situazione dell’accesso all’istruzione universitaria e della

formazione sanitaria.

“Questa riforma viene venduta come l’abolizione del numero chiuso, ma in realtà si tratta

solo di un cambio di metodo che lascia in piedi le stesse barriere – spiega Giovanna Billitteri,

coordinatrice di UDU Palermo –

. Il nuovo sistema prevede uno sbarramento al secondo

semestre, basato su criteri poco chiari e potenzialmente irraggiungibili. Il risultato? Studenti

illusi di poter accedere liberamente, per poi essere scartati dopo mesi di studio e sacrifici.

”

Il problema principale, secondo il Sindacato, resta l’assenza di un piano di investimenti

adeguato per rendere davvero accessibile il corso di laurea in Medicina. Le università

italiane soffrono già per la carenza di spazi, laboratori e personale. Aprire

indiscriminatamente le iscrizioni senza potenziare le infrastrutture significa solo aumentare il

sovraffollamento e peggiorare la qualità della didattica.

Tra gli obiettivi dichiarati della riforma c’è la volontà di contrastare il mercato dei corsi privati

di preparazione al test di ingresso.

“Eliminare il test non elimina il problema – continua il

delegato al numero chiuso dell’UDU Palermo, Francesco Amante –

. Il vero nodo è che il

sistema rimane selettivo: chi non ha accesso a strumenti e risorse adeguate sarà comunque

svantaggiato, che ci sia o meno un test d’ingresso. Senza un serio piano di supporto per chi

proviene da contesti economicamente più fragili, la disuguaglianza nell’accesso alla facoltà

di Medicina resterà un problema enorme.

”

Anche ipotizzando un accesso più ampio alla laurea in Medicina, resta irrisolto il vero

problema: l’imbuto formativo. Il vero limite non è solo il numero chiuso, ma la carenza di

posti nelle scuole di specializzazione. Si continua a ignorare il fatto che il sistema sanitario

non offre abbastanza borse di specializzazione per tutti i laureati. Così, aumentare gli iscritti

a Medicina senza potenziare il percorso post-laurea significa solo creare più giovani laureati

senza sbocchi professionali.

Un altro punto critico riguarda i poli universitari decentrati, come quello di Caltanissetta. Chi

studia in questi atenei ha già oggi aule insufficienti, laboratori inadeguati, difficoltà nei

trasporti e nell’accesso ai servizi universitari essenziali. Come si pensa di aumentare gli

iscritti senza potenziare queste strutture? Il rischio è creare università di serie A e di serie B,

aumentando le disuguaglianze tra gli studenti.

“Questa riforma non è un passo avanti verso l’abolizione del numero chiuso, ma solo una

manovra politica che ignora le reali esigenze dell’università e della sanità.

– conclude il

coordinamento di medicina Manfredi Mezzatesta –

. Noi chiediamo una riforma vera, basata

su investimenti concreti: più spazi, più docenti, più borse per le specializzazioni e un piano

strutturale per garantire il diritto allo studio. Senza queste misure, il sistema rischia il

collasso.

”

L’ UDU Palermo continuerà a mobilitarsi per un sistema universitario più equo e inclusivo, e

invita tutti gli studenti a unirsi alla battaglia per un’istruzione di qualità accessibile a tuttə.