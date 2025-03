Nuova tragedia in provincia. Cade da una scala a pioli mentre stava eseguendo dei lavori per un cliente e muore, dopo il ricovero, un fabbro di Polizzi Generosa.

L’uomo, Gandolfo Cascio, 50 anni, è caduto da un’altezza di alcuni metri battendo il capo mentre stava lavorando in un garage. L’artigiano potrebbe aver perso l’equilibrio a causa di un malore o un giramento di testa. Tempestivi i soccorsi dei sanitari del 118 ma visto la gravita delle condizioni è stato trasferito con l’eliambulanza all’ospedale Civico di Palermo, dove dopo alcune ore è deceduto. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Petralia Sottana e della locale stazione.

L’uomo, sposato, era anche un musicista dilettante: ha suonato nella locale banda musicale, ed era un gran devoto di San Gandolfo. Tanti i messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa di Cascio: don Santo Scileppi, parroco di Geraci Siculo, si dice «profondamente dispiaciuto nell’apprendere la tristissima notizia della prematura scomparsa del mio caro amico. Giovane polizzano doc. Bravo figlio, sposo affettuoso, padre premuroso. Fabbro ferraio della gloriosa classe artigiana di Polizzi Generosa. In punta di piedi, mi unisco con il mio sincero affetto alla Sua bella famiglia e assicuro la mia umile preghiera di suffragio per la sua giovane anima e di conforto per tutti i suoi cari».

Nelle scorse settimane ci sono stati altri incidenti sul lavoro in aziende e imprese del territorio madonita: la segreteria provinciale della Fit Cisl, dipartimento logistica integrata ed ambiente, per le prossime settimane ha proposto un confronto pubblico per prevenire ulteriori incidenti, sollecitando le stesse aziende a porre in atto tutte le prescrizioni necessarie previste dalla normativa.