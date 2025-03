Miglioramento della raccolta differenziata, inaspriti i controlli su quanto conferito dai cittadini di Licatesi. Saranno infatti avviate delle specifiche attività di verifica da parte dell’Amministrazione comunale con il supporto della società Licata Differenzia: saranno gli operatori ecologici ad apporre un apposito bollino di non conformità per i rifiuti ritenuti non correttamente differenziati e, successivamente, sarà la Polizia municipale a valutare se vi saranno gli estremi per sanzioni a carico del cittadino che non ha differenziato.