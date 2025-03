“Il nome per me è un regalo – ha detto Gianfranco Miccichè – io vengo da Grande Sud”. Un partito inclusivo nel progetto dei fondatori “Ci sono dentro tutti – ha detto Raffaele Lombardo – autonomisti, civici democratici, chi non è democratico. Noi siamo democratici e aperti a tutti. A tutti quelli che sposano questo progetto che è del civismo e dell’autonomia”.

“Non vogliamo essere uno dei tanti partiti che occupano uno spazio al centro, ma un serio interlocutore dei siciliani e vogliamo partire dai piccoli comuni” ha aggiunto il terzo fondatore, il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.