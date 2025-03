Una delegazione del Comune di Sciacca ha incontrato nei giorni scorsi a Palermo i rappresentanti dell’Autorità Portuale della Sicilia Occidentale per discutere di tematiche cruciali per lo sviluppo e la gestione delle aree portuali cittadine.

A prendere parte all’incontro, per il Comune di Sciacca, sono stati il sindaco Fabio Termine, l’assessore alla Pesca e alle Politiche Comunitarie Francesco Dimino, l’assessore all’Ambiente e all’Urbanistica Salvino Patti, il dirigente del settore Ambiente Nando Rapisardi, il dirigente dei Lavori Pubblici e del Demanio Salvatore Paolo Gioia, il funzionario tecnico Calogero Terranova e l’esperto PNRR Giovanni Borsellino. Per l’Autorità Portuale il segretario generale Luca Lupi, l’ingegnere Tallo e la project manager Flora Albano.

Tanti i temi affrontati durante il confronto, che – evidenziano il sindaco Termine e gli assessori Dimino e Patti – ha rappresentato un ulteriore passo avanti nel dialogo tra l’Amministrazione comunale e l’Autorità Portuale. Il confronto ha avuto un taglio tecnico e amministrativo, con un focus su diversi aspetti strategici per il futuro del porto di Sciacca. Tra le questioni discusse:

– Gestione dei servizi di raccolta rifiuti nelle aree portuali per garantire maggiore efficienza e decoro;

– L’entrata in funzione delle nuove colonnine per l’energia elettrica, sostituite grazie a un finanziamento ottenuto un anno e mezzo fa che potranno essere attivate anche grazie alla collaborazione dell’Autorità Portuale;

– La definizione delle aree demaniali e la pianificazione di futuri interventi di ammodernamento delle infrastrutture portuali e dei collegamenti con le isole minori;

– Collaborazione tra il GAL “Il Sole e l’Azzurro”, il Comune di Sciacca e l’Autorità Portuale per l’accesso ai fondi europei tramite gli Investimenti Territoriali Integrati (ITI), strumenti finanziari che permettono di realizzare progetti di sviluppo sostenibile e infrastrutturale attraverso l’integrazione di risorse provenienti da diversi programmi di finanziamento.

L’incontro – dicono il sindaco Termine e gli assessori Dimino e Patti – ha confermato l’importanza di una sinergia costante tra il Comune di Sciacca e l’Autorità Portuale, fondamentale per portare avanti progetti di riqualificazione, modernizzazione e valorizzazione del porto e delle aree circostanti. L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare per garantire che il porto di Sciacca possa diventare sempre più una risorsa strategica per lo sviluppo economico e turistico della città.