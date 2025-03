Un progetto è stato curato con certosino impegno dalla scuola superiore a Ravanusa. Questo l’ Intervento del Sindaco Salvatore Pitrola sull’argomento: “”Un grande grazie alla scuola “Saetta e Livatino” per l’impegno, la creatività e la cura dimostrata nel progetto della nuova rotonda di viale Lauricella. Vedere i nostri ragazzi protagonisti di un’iniziativa che unisce bellezza, educazione civica e amore per il territorio è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità.

Un sentito ringraziamento va all’Assessore On.Giusy Savarino per il finanziamento ottenuto dalla Regione e per la sua costante attenzione verso la nostra Ravanusa.

Quando Istituzioni, scuola e comunità lavorano insieme, nascono piccoli grandi esempi di cittadinanza attiva””.

Giovanni Blanda