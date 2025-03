Un bambino di 4 anni e la madre sono stati ricoverati all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo essere stati azzannati dal cane di famiglia. L’episodio è avvenuto in una casa di campagna ad Aragona. Il cane, di cui (non si conosce la razza), era legato nel piazzale dell’abitazione.

Non è chiaro cosa sia successo, forse il piccolo si è avvicinato per giocare con l’animale. È certo però che il cane all’improvviso lo ha aggredito e morso alla testa, provocandogli una ferita lacero-contusa al cuoio capelluto e anche al collo. La mamma è accorsa in aiuto del bimbo e anche lei è stata azzannata a una coscia.

Entrambi sono stati subito portati al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento.