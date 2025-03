E’ stato scoperto grazie alla segnalazione di un residente mentre cercava di scardinare una vetrina. Un giovane di 31 anni è stato arrestato a Palermo dopo un lungo inseguimento per le strade del capoluogo. Una volta arrivati in via Monteleone i militari hanno visto il ladro cercare di aprire la vetrina di un negozio.

Scoperto è salito a bordo di una Toyota Yaris e ha iniziato una fuga che è finita in piazza Caracciolo contro una cabina dell’Enel. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto per tentato furto e resistenza pubblico ufficiale e disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Palermo e quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.