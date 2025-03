La Polizia di Stato di Palermo, nel corso degli ultimi giorni, ha portato a termine una brillante operazione che ha consentito di interrompere un’attività di spaccio a cielo aperto e trarre in arresto un giovane di 23 anni. Sotto un portico dello Sperone, le operazioni di smercio di dosi di crack, cocaina e hashish, così come ricostruito dai poliziotti del Commissariato di P.S. Brancaccio appostati a debita distanza, andavano avanti a ritmo sostenuto grazie all’infaticabile operosità di un giovane, pronto ad esaudire le richieste di giovani assuntori giunti in rapida successione.

In relazione al tipo di richiesta, ora cocaina e crack, ora hashish, il giovane intraprendeva due diverse direzioni per raggiungere distinti nascondigli, un tombino nel primo caso, una scala a chiocciola nel secondo. Quando gli agenti sono intervenuti, intimando l’Alt Polizia, il giovane ha tentato una veloce ed improbabile fuga ma è stato bloccato dagli agenti che gli avevano precluso ogni via di allontanamento.

Immediato l’intervento delle unità cinofile del locale reparto incardinato nell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico: Cheyenne, uno dei cani antidroga della Polizia di Stato di Palermo si è velocemente diretto verso i due siti succitati ed ha permesso di sequestrare 26 grammi di hashish suddivisi in 21 dosi, 10 grammi di crack suddivisi in 42 pezzi e 5,80 grammi di cocaina suddivisi in 25 dosi. Sequestrata anche una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato tratto in arresto. Il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.