Un passo importante per l’ambiente. Il Comune di Ravanusa ha firmato il protocollo d’intesa con Plastic Free. La firma è avvenuta nella sede del Palazzo di Città alla presenza del sindaco Pitrola e del responsabile Plastic Free Alessandro Arcuri.

“Oggi è una giornata significativa per Ravanusa. Ho avuto il piacere di firmare il protocollo d’intesa con l’associazione Plastic Free, un’organizzazione attiva su tutto il territorio nazionale nella lotta contro l’inquinamento da plastica e nella promozione di comportamenti sostenibili.Ravanusa dimostra ancora una volta di voler essere parte attiva del cambiamento. Insieme, possiamo fare la differenza!”, ha dichiarato il primo cittadino.

Entrare nel mondo Plastic Free significa organizzare giornate ecologiche e di raccolta rifiuti aperte a cittadini, scuole e associazioni locali; promuovere progetti educativi per sensibilizzare i più giovani sull’importanza della tutela ambientale, avviare collaborazioni con esercenti e aziende per ridurre l’uso della plastica monouso per valorizzare il territorio attraverso azioni concrete e partecipate.