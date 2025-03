Gli errori commessi dagli utenti, durante l’esposizione dei mastelli per la raccolta dei rifiuti, creano un danno economico agli altri utenti.

La frazione estranea è un problema per l’impianto di smaltimento. Anche se gli impianti sono strutturati per lavorare i rifiuti e l’impurità (cioè un rifiuto diverso) è strutturalmente presente, raggiunto un certo limite la frazione estranea diventa un problema, causando un aumento di costi per gli altri utenti che differenziano correttamente.

In questi giorni la Polizia Municipale di Campobello di Licata ha sanzionato, con un importo di 100 euro, alcuni utenti che non avevano provveduto conferire regolarmente la frazione del giorno mischiata con altro tipo di rifiuto. L’accertamento é scattato a seguito della segnalazione della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti apponendo un bollino sul mastello esposto.

Il Comandante della Polizia Municipale, con l’occasione, vuole ricordare a tutti i cittadini che nella frazione dell’indifferenziato deve essere conferito solamente il rifiuto considerato tale e non plastica, vetro, indumenti ecc. che devono essere conferiti nelle frazioni di competenza. Nel residuo secco non devono essere conferiti i rifiuti che per negligenza vanno differenziati secondo le regole della raccolta differenziata. Si invitano tutti gli utenti al rispetto di tali regole per non far gravare i costi a quei cittadini che rispettano le regole. Altri controlli saranno espletati in questi giorni dalla Polizia Municipale per sanzionare, eventualmente, gli utenti che non rispetteranno le regole della raccolta.