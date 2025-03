E’ partito presso l’aula consiliare del Comune, il percorso di sensibilizzazione ed educazione al benessere animale e alla relazione con gli animali di affezione rivolto agli alunni e le alunne delle classi I II e III della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Nino Di Maria”, alla presenza dell’assessore al Benessere animale Arch. Daniela Gallo, del medico veterinario dell’ASP di Caltanissetta Dott.ssa Silvia Cortese e della volontaria animalista, Presidente dell’Associazione nissena “Oasi dei Pelosy” Giuliana Lo Porto.

Hanno partecipato all’evento anche alcuni volontari animalisti iscritti all’Elenco comunale e alcuni utenti del progetto “BibliotechiAmo: un volano per l’inclusione”.

Il percorso, il primo in via sperimentale, si propone di promuovere la sensibilizzazione già in tenera età al rispetto dei diritti di ogni essere vivente, di creare un consapevole e corretto approccio con gli animali, sia quelli di comunità che, in particolare, quelli d’affezione, di comprendere l’importanza del volontariato e dei rifugi che accolgono gli animali abbandonati, favorire le adozioni, contrastare gli atti di violenza e ridurre il randagismo a medio e lungo termine, attraverso l’apprendimento e la diffusione di buone pratiche.

“Diffondere la cultura del rispetto degli animali è uno degli obiettivi più importanti che, come istituzione, abbiamo il dovere di perseguire, consci che i bambini sono i nostri futuri cittadini – ha affermato l’assessore Gallo – Questo progetto è il risultato di una piena e positiva integrazione tra le Istituzioni e gli Enti preposti al benessere animale; per tal motivo ringrazio calorosamente per la collaborazione e l’entusiasmo coi quali hanno accolto la mia proposta: la Dirigente scolastica Dott.ssa Giovanna Ambrosiano, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario di Caltanissetta Dott. Luigi Farruggia e il Dirigente Responsabile dell’U.O.S.D. Randagismo Dott. Elia Rizzo. I miei ringraziamenti vanno, non in ultimo, per la loro attiva e proficua partecipazione, anche alla Dott.ssa Silvia Cortese e alla volontaria Giuliana Lo Porto, grandi professioniste e donne dall’animo gentile”.

Il tema dell’incontro, presentato attraverso immagini, racconti e video interattivi, è stato accolto con grande curiosità e partecipazione da parte di studenti e insegnanti.

Un momento particolarmente significativo e coinvolgente è stato proprio quello in cui i bambini hanno potuto approcciarsi, seguendo le corrette indicazioni della volontaria, con una dolce cagnolina.

“Iniziative come queste – ha commentato Giuliana Lo Porto – sono essenziali per poter seminare, nelle giovani menti e nei giovani cuori, valori fondamentali quali il rispetto, l’empatia, la compassione, la cura, l’altruismo. Un ringraziamento particolare va alla splendida Mia, cagnolina adottata dal canile, instancabile dispensatrice di affetto e gratitudine”.

Altrettanto importante l’intervento della Dott.ssa Cortese che ha descritto ai ragazzi le attività svolte dai medici veterinari dell’Asp, spiegando loro l’importanza della microchippatura e della sterilizzazione dei cani e dei gatti, anche come prevenzione del fenomeno del randagismo.

Al termine degli incontri i ragazzi sono stati invitati ad impegnarsi in un’attività artistico-creativa, che realizzeranno in classe con gli insegnanti, al fine di poter meglio riflettere sulle tematiche affrontate ed esprimersi con disegni, slogan, pensieri personali, che saranno oggetto di un successivo momento di riflessione e discussione collettiva.

Prossimo incontro previsto per il 15 aprile, durante il quale saranno ospiti del Comune di Delia un medico veterinario, una guardia volontaria del WWF e l’Unità cinofila dei Carabinieri di Palermo.

“Abbiamo intrapreso un percorso virtuoso che vede il nostro Comune molto impegnato sul fronte del rispetto e la tutela degli animali nell’ottica di una sana convivenza tra uomo e animale nel nostro territorio

– ha dichiarato il sindaco Bancheri durante l’apertura dell’incontro – Ringrazio l’assessore al ramo Daniela Gallo per il fattivo impegno e, in particolare, per l’organizzazione di questo progetto educativo rivolto alle nuove generazioni, che rappresenta un passo fondamentale per costruire una società più empatica, civile e consapevole”.