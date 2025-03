Previsto a breve l’inizio dei lavori su ponti e viadotti su alcune strade provinciali. E’ stato firmato infatti il contratto d’appalto relativo all’accordo quadro per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti, gara aggiudicata nei mesi scorsi. Il contratto è stato sottoscritto dal dr. Piero Amorosia, segretario generale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, dal direttore del Settore Infrastrutture Stradali ing. Michelangelo Di Carlo e dal legale rappresentante della NG STRADE SRL di Santa Maria Capuavetere (CE), aggiudicataria del relativo appalto (importo contrattuale complessivo di 1.730.000,00 euro, compresi 51.900,00 euro per oneri di sicurezza).

Si tratta di lavori progettati dallo staff del Settore Infrastrutture Stradali per la messa in sicurezza e la manutenzione di ponti e viadotti lungo le seguenti strade interne:

SP n. 1 Villaseta-Quadrivio Spinasanta

SP n. 2 Piano Gatta-Montaperto-Giardina Gallotti

SP n. 3 Bivio Caldare-Favara

SP n. 5 Camastra-C. Aronica

SP n. 9 Ravanusa-Fiume Salso

SP n. 19 S.Elisabetta-S.Biagio Platani-Alessandria della Rocca

SP n. 30 Cattolica Eraclea-Minoa

SP n. 53 Bivio Sparacia-Ponte Platani-Perciata

SP n. 58 Bivio Casteltermini-Staz. Cammarata-Bivio Castronovo

SP n. 61 Montallegro-Ribera

NC. n. 2 ex ESA del Magaggiaro

NC n. 24 collegamento esterno Burgio-Lucca Sicula,.

Questi lavori sono stati interamente finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture (D.M. n. 225 del 2021).

Gli interventi dovranno essere eseguiti entro 365 giorni lavorativi dalla data di consegna dei lavori, prevista a breve.