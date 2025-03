– “La Sicilia guidata dal centrodestra è la lumaca dell’intera Unione europea per l’utilizzo dei fondi strutturali con poco più di 180 milioni di euro spesi su 7,3 miliardi disponibili. Forse il vero motivo della recente visita a Palermo del vice presidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, era la certificazione del fallimento della spesa della Programmazione 2021-2027. Mentre la Regione dovrebbe accelerare gli investimenti in tanti settori strategici, energia, infrastrutture, agricoltura, turismo, imprenditoria e welfare, ci troviamo davanti ad un quadro desolante per l’assenza di programmazione e uno stato di avanzamento della spesa sul Fsc dell’1,82%. C’è un rischio concreto di disimpegno dei fondi e di una conseguente restituzione degli stessi a Bruxelles, il presidente Schifani coinvolga subito il parlamento regionale su un piano di impegni e spesa comunitari credibile”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.