Accertato un caso di Tubercolosi a Licata. Il Paziente, un giovane di 22 anni dopo essere stato visitato al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, è stato trasferito al Reparto Malattie Infettive del Policlinico di Palermo a bordo di un’ambulanza. Le sue condizioni non sono gravi ed è in via di guarigione. L’ufficio epidemiologico del distretto sanitario di Licata ha già attivato le procedure necessarie di profilassi per i contatti stretti (familiari, personale sanitario del pronto soccorso di Licata e altri soggetti).

In relazione al caso accertato a Licata, il contagio dovrebbe essere stato azzerato dal trasferimento e dalla successiva profilassi immediatamente attivata.

La tubercolosi si diffonde attraverso l’inalazione di goccioline di saliva di una persona infetta e ad essere più suscettibili sono le persone con un sistema immunitario debole.

Secondo alcuni dati principali realizzato dall’European Centre for Disease Prevention and Control (Edcd) e dall’Ufficio europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in Italia, il trend è simile a quello del continente: stabili i casi (2.600) e i decessi (300). È forte, invece, l’aumento dei contagi tra i più giovani: nel 2023 sono stati 144 gli under-15 che hanno contratto l’infezione, quasi il doppio rispetto all’anno precedente quando erano stati 78.