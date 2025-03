“Nonostante il 4 febbraio sia stato pubblicato il decreto assessoriale che prevede ‘nei limiti delle risorse disponibili’ la gratuità del ticket dei collegamenti marittimi per i docenti e gli ATA impiegati nelle scuole delle isole minori, il personale scolastico continua due mesi dopo a sostenere le spese di trasporti a proprio carico”.

A denunciarlo è il segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani Vito Cassata. Il decreto è stato modificato il giorno seguente per consentire la gratuità del biglietto anche nei giorni festivi per gli operatori sanitari e le forze dell’ordine, ”ma in due mesi nulla è cambiato dalla pubblicazione del decreto e i lavoratori continuano a pagare per intero i biglietti”. Il portale online del Dipartimento Infrastrutture, che doveva servire a chiedere il rimborso prevista per i rimborsi dei titoli di viaggio risulta infatti ancora non attivo.

“È assurdo – aggiunge Cassata – che lavoratori che già devono sostenere spostamenti cosi frequenti che creano disagi e incidono molto sulla qualità della loro vita, siano costretti anche a pagare di tasca propria. Chiediamo dunque l’attivazione di questa piattaforma al più presto”. Per la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami, “bisogna provvedere subito ad attivare questo portale, i docenti precari, il personale Ata, non possono sostenere queste spese che gravano troppo sulle tasche delle famiglie. Serve massima attenzione per questi lavoratori che portano avanti le attività nelle istituzioni scolastiche nei territori più lontani dai centri e quindi difficilmente raggiungibili come sono nelle isole minori”.