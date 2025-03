Un uomo di 47 anni è stato arrestato la notte scorsa dai carabinieri a Santa Maria di Licodia per aver minacciato di morte l’ex moglie, la ex suocera ed anche i carabinieri intervenuti. Deve rispondere di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti in seguito alla richiesta d’aiuto della donna, che poi si è chiusa in auto insieme al figlio di appena un anno.

Dopo avere rassicurato e messo in sicurezza la donna insieme al bambino i militari dell’Arma sono entrati in casa ed individuato e bloccato l’aggressore, che anche ai carabinieri gridava frasi come: ‘Vi ammazzo tutti… vi taglio la testa!”. L’arrestato è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato il provvedimento e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.