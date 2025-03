I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un catanese di 42 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo crack.

L’intervento è stato il risultato di una mirata attività di osservazione condotta per alcuni giorni, con più pattuglie impiegate in modalità discreta nel quartiere Pigno. I militari avevano infatti focalizzato l’attenzione su un uomo, noto alle Forze dell’Ordine perché già segnalato all’Autorità Giudiziaria per pregresse vicende legate agli stupefacenti, i cui movimenti, sospetti e particolarmente rapidi all’interno del quartiere, risultavano compatibili con un’attività di spaccio al dettaglio. Per questo motivo, ne stavano monitorando costantemente gli spostamenti.

Dopo un periodo di appostamenti e di acquisizione di informazioni utili a suffragare le ipotesi investigative, il dispositivo è entrato in azione nel momento in cui il soggetto è stato visto transitare velocemente a bordo di uno scooter e con atteggiamento guardingo in via dei Sanguinelli, come se stesse tentando di eludere eventuali controlli.

Conoscendo, quindi, bene le dinamiche delinquenziali della zona e i chiari movimenti del sospettato, ormai oggetto di costante attenzione, i militari dell’Arma hanno deciso di intervenire. Quindi, mentre una squadra di investigatori del Nucleo Operativo gli tagliava la strada, un’altra lo raggiungeva da tergo per bloccare ogni tentativo di fuga e procedere al suo controllo.

L’attività ha fornito pieno riscontro agli indirizzi operativi delineati nel corso dell’osservazione: all’interno del cappuccio della felpa indossata dall’uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto un involucro in cellophane contenente circa 10 grammi di crack, già suddivisi in dosi pronte per lo smercio.

L’uomo è stato quindi dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato il provvedimento.