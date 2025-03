“Un primo passo avanti verso l’armonizzazione del settore in Sicilia”.

È questo il commento del deputato regionale M5S Adriano Varrica al via libera dell’Ars alla legge sui servizi a noleggio con conducente, i cosiddetti NCC, e del trasporto pubblico locale.

“La cabina di regia per le autorizzazioni e la regolamentazione del settore – dice il deputato che da tempo segue da vicino la vicenda – non potevano non essere in capo alla Regione, armonizzando le frammentazioni comunali con un apposito registro regionale e la predisposizione di uno schema unico di regolamento al quale dovranno attenersi i vari Comuni.

In questo senso è stato fondamentale il coinvolgimento, che abbiamo preteso, delle associazioni di categoria che hanno dato un importante contributo all’elaborazione normativa”.

“Importante – conclude Varrica – avere anche stoppato il raddoppio dei nuovi veicoli autorizzati, cosa che non avrebbe certamente fatto il bene del settore.”