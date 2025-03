Il 27 Aprile, in tutta Italia ci sarà La Primavera nei Borghi con escursioni e visite al patrimonio culturale meno conosciute.

Dai borghi archeologici alle piccole frazioni che conservano comunque un grande patrimonio culturale!

“Siamo praticamente pronti. Il 27 Aprile apriremo i Borghi a tutti, ma saranno quei paesi che al loro interno hanno più borghi da conoscere. Il 27 Aprile, partirà, in tutta Italia La Primavera nei Borghi. Borgo è un termine che evoca luoghi in cui può essere possibile vivere con serenità circondati dalla bellezza dei paesaggi e da una naturale armonia tra il costruito e l’ambiente circostante. Molti dei borghi d’Italia hanno conservato effettivamente caratteristiche che possono rispondere alle aspettative di chi vorrà visitarli e scoprirli e l’Archeoclub d’Italia con questo nuovo progetto, desidera promuovere la conoscenza della loro Storia e Cultura, dei tanti monumenti custoditi anche nei paesi più piccoli, delle infinite possibilità di apprezzare prodotti tipici e tradizioni a volte millenarie. E’ un progetto nazionale che Archeoclub d’Italia, in rete con le proprie Sedi Locali, ben 180 in tutta Italia, promuove a partire dal 2024, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le diverse istituzioni a una promozione attiva e continuativa dei tanti luoghi d’Italia che attendono solo di essere conosciuti nella loro bellezza e ricchezza ambientale e architettonica”. Lo ha annunciato Rosario Santanastasio, presidente nazionale di Archeoclub D’Italia.

Il 27 Aprile, trekking, passeggiate, escursioni in compagnia di esperti in beni culturali, archeologi, guide e soci Archeoclub d’Italia. Per informazioni, sarà possibile avere dettagli nei prossimi giorni sul sito Prossimi Eventi – Archeoclub d’Italia