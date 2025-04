È rimasto per tre giorni sul pavimento di casa, senza acqua e cibo, dopo essere caduto rovinosamente. Un pensionato settantenne è stato letteralmente salvato da un amico commerciante che, non avendo più sue notizie, si è insospettito e ha lanciato l’allarme a Vigili del fuoco e forze dell’ordine. È accaduto in un appartamento nei pressi della centralissima via Atenea, ad Agrigento.

Quando i vigili del fuoco e i poliziotti delle Volanti sono intervenuti sul posto hanno trovato il pensionato disteso a terra, disidratato e in stato confusionale. La prima cosa che avrebbe chiesto è stata l’acqua. Poi l’immediato trasferimento in ospedale dove adesso si trova ricoverato. Non è in pericolo di vita. Provvidenziale, dunque, l’intuizione dell’amico commerciante che si è recato a casa del settantenne dopo inutili tentativi di raggiungerlo telefonicamente.