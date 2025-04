Citazione diretta a giudizio per l’agrigentino di 37 anni, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. L’udienza predibattimentale si celebrerà il prossimo 8 luglio. La vicenda risale allo scorso maggio quando, secondo la ricostruzione, Sottile minacciò un agente della polizia penitenziaria nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto in cui in quel momento era detenuto.

“Se ti becco fuori ti faccio del male” avrebbe detto l’indagato, coinvolto di recente nella maxi inchiesta sui clan di Villaseta e Porto Empedocle. difeso dall’avvocato Davide Casà, avrebbe reagito al tentativo del poliziotto di farlo rientrare nella sua cella.