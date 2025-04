I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno denunciato un 37enne di Acireale, pregiudicato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’arresto è maturato a seguito di una minuziosa attività info investigativa svolta dai militari, i quali, durante diversi servizi di osservazione a distanza in modalità discreta, avevano intuito come l’uomo fosse dedito allo spaccio, ma era necessario, per i Carabinieri, concretizzare le loro ipotesi investigative e pertanto, l’altro pomeriggio, intorno alle 16:00, lo hanno raggiunto presso la sua abitazione, una casa di campagna situata nella periferia nord del paese. Qui, dopo aver provveduto a cinturare lo stabile per evitare qualsiasi via di fuga, i militari dell’Arma sono entrati in casa dell’uomo, trovando presto riscontro alle loro ipotesi investigative.

Nella camera da letto, infatti, nascoste nell’armadio, gli investigatori hanno scovato 20 dosi di marijuana, del peso complessivo di 30 grammi, e 2 dosi di cocaina per quasi 1 grammo, oltre aun bilancino di precisione e il materiale necessario a confezionare gli stupefacenti.

Il 37enne è stato, perciò, denunciato all’Autorità Giudiziaria mentre la droga è stata sequestrata per l’invio al laboratorio che eseguirà le analisi qualitative e quantificative.