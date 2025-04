I sindaci dei comuni dell’Area Interna Sicani e i tecnici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento presenteranno domani in una conferenza stampa che si svolgerà alle ore 10 in piazza Borgo Bonsignore (Ribera) i dettagli del progetto legato ai recenti decreti di finanziamento da 20 milioni di euro, stanziati dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture.

“Questi fondi rappresentano una grande opportunità per il nostro territorio, destinata a migliorare la viabilità e a sostenere lo sviluppo economico e sociale della nostra Area Interna. Sarà l’occasione per approfondire il valore di questa iniziativa e l’impatto positivo che avrà sui comuni coinvolti, con particolare attenzione alle opportunità di crescita e al miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini”, ha detto in una nota Milko Cinà, sindaco del comune di Bivona Capofila dell’Area Interna Sicani.