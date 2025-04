E’ stato pubblicato il decreto del prefetto di Palermo Massimo Mariani nel quale sono stati individuati, a Palermo e provincia le strade e i tratti di strade dove possono essere installati e utilizzati gli autovelox.

Gli automobilisti troveranno i dispositivi nel capoluogo in viale Regione Siciliana nelle carreggiate centrali in entrambe le direzioni, in via Francesco Crispi, al Foro Umberto 1°, in via Messina Marine, in viale Diana, in viale Ercole, in via Olimpo, in via Lanza di Scalea, in via Margherita di Savoia, in via Ernesto Basile, in via Pitrè, in viale Michelangelo.

In provincia lungo la statale 113, nella zona di Lascari; a Santa Flavia; a Bagheria, Isola delle Femmine, a Capaci, Terrasini e Partinico. Ancora nella statale 120 dell’Etna e delle Madonie nella zona di frazione Madonnuzza a Petralia Soprana. Nella strada statale 186 di Monreale nella zona di Bivio Carolina al centro abitato di Pioppo e a Partinico. Nella statale 187 di Castellammare del Golfo nel rettilineo “Piano Inferno” a Trappeto.

Nella statale 188 centro occidentale sicula in direzione da bivio Belvedere a bivio Tortorici a Bisacquino e a Campofiorito. Nella statale 290 Alimena nella frazione Madonnuzza, nella frazione Fasano e nella frazione Trinità a Petralia Soprana.

Nella statale 624 Palermo Sciacca nel territorio di Monreale e Altofonte, San Giuseppe Jato e Contessa Entellina. Infine a Carini in via Don Luigi Sturzo e a Corleone in via Salvatore Aldisio.