I Carabinieri di Villabate, con il supporto del nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia, hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 25enne italiano di origini marocchine, già noto alle forze dell’ordine. L’operazione è scaturita nell’ambito di un’attività di prevenzione e contrasto al traffico di droga sul territorio. I militari, al termine di mirati servizi di osservazione, con uno stratagemma, sono riusciti ad accedere nell’abitazione del 25enne, dove nel corso della perquisizione si è rivelato ancora una volta decisivo il fiuto del cane antidroga Ron.

Il pastore tedesco ha segnalato la presenza dello stupefacente all’interno della camera da letto in uso all’indagato ed i militari, hanno rinvenuto quasi un chilogrammo di hashish, suddiviso in nove panetti e sei ovuli che, erano stati abilmente occultati all’interno della mobilia della stanza da letto nonchè materiale per il confezionamento della droga e 3.500 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività illecita.

Su disposizione del Pubblico Ministero per il 25enne si sono aperte le porte del carcere mentre lo stupefacente, è stato inviato al Laboratorio Analisi per le Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le analisi di rito.