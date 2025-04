Le iniziative della squadra di calcio amatoriale agrigentina Asd “Quelli del venerdì Ravanusa”, presieduta da Salvatore La Marca, varcano la frontiera italiana per un appuntamento di prestigio. È infatti ormai imminente il primo trofeo che sarà coinvolta la compagine della rappresentativa “Italian friends”, vero e proprio caleidoscopio calcistico amatoriale che abbraccia l’intero territorio italiano e non solo. Con gli “Italian driends”, infatti, ci sarà anche una delegazione della squadra di calcio amatoriale siciliana con sede a Ravanusa. L’appuntamento sarà in Scozia, a Edimburgo, precisamente il 26 aprile, dove nella capitale è prevista la sfida che si presenta già come “un sogno impossibile, ma realizzato”. Sarà contro le old glories “Heart of Midlothian”, squadra che milita nel campionato di Premiership scozzese fondata nel 1874. Sfida che avrà luogo al Tynecastle Stadium dove gli Hearts giocano le loro partite nella massima serie scozzese.

GIOVANNI BLANDA