FLC CGIL Sicilia e l’associazione professionale Proteo Fare Sapere Sicilia organizzano un incontro di approfondimento dedicato alle Nuove Indicazioni Nazionali 2025 per la Scuola dell’Infanzia e il Primo Ciclo. L’evento si svolgerà in modalità telematica mercoledì 9 aprile 2025, alle ore 18:00.

L’iniziativa è rivolta a tutto il personale scolastico e intende offrire strumenti informativi e operativi per affrontare le nuove disposizioni, fornendo un quadro di riferimento utile per una riflessione critica all’interno delle scuole. L’obiettivo è quello di promuovere un confronto costruttivo affinché le comunità educanti, gli organi collegiali e i collegi docenti possano esprimere una propria posizione nel rispetto dell’autonomia scolastica e della funzione democratica della scuola.

Interverranno: Adriano Rizza, Segretario Generale FLC CGIL Sicilia; Eliana Romano, Presidente Proteo Fare Sapere Sicilia; Manuela Calza, Segretaria Nazionale FLC CGIL, che curerà l’informazione generale; Teresa Garaffo, insegnante e referente per il gruppo di studio e ricerca Proteo Fare Sapere Sicilia.

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/NEhGdi2GbgZhwSRC6