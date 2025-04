Aggredisce la ex in un bar nonostante il divieto di avvicinamento. E’ accaduto a Gela. A dare l’allarme al 112 sono state alcune persone che si trovavano nel locale che hanno segnalato alla polizia la presenza di una coppia che litigava animatamente.

Un comportamento aggressivo, sia fisico che verbale, nei confronti della donna proseguito anche all’arrivo della polizia. Durante la discussione, l’uomo avrebbe anche tappato più volte la bocca della ex per impedirle di chiedere aiuto. Gli agenti hanno arrestato il 56enne, ora ai domiciliari, per inosservanza della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e del divieto di comunicare con la stessa.