Con proposta approvata in Giunta Municipale dell’11 aprile 2024, è stato presentato alla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro il progetto dal nome “Trame di Blu”, frutto del lavoro di co-progettazione con la rete territoriale costituita con gli Enti del Terzo Settore del Comune di Ravanusa che mira all’inclusione nella comunità delle persone autistiche residenti nel territorio di Ravanusa e Campobello di Licata.

Il progetto “TRAME DI BLU”, con capofila il Comune di Ravanusa, ha coinvolto nella co-progettazione ben undici associazioni del Terzo Settore locale, iscritte al RUNTS.

Afferma il Consigliere Comunale Dott. Salvatore Iemmolo, già Assessore alle Politiche Sociali: con questo progetto si intende promuovere e rafforzare attività socializzanti volte all’inclusione e alla partecipazione attiva, nel tessuto sociale di riferimento, dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico al fine di migliorare lo stile di vita, favorire l’acquisizione di autonomie personali, lo sviluppo di competenze sociali, relazionali ed emotive, in un’ottica di società più inclusiva. Il progetto mira, altresì, a favorire un senso di appartenenza e riducendo i sentimenti di isolamento. Inoltre “Trame di Blu” prevede, oltre le attività ludico-ricreative destinate alle persone autistiche, anche l’avvio di iniziative educative della comunità, quali workshop, seminari e sessioni informative per formare i volontari rispetto a strategie di comunicazione, sensibilità sensoriali e pratiche inclusive, con lo scopo di fornire (non soltanto alle persone che fanno parte dei direttivi delle associazioni, bensì a tutti membri delle associazioni) le conoscenze e le competenze necessarie per interagire efficacemente con i destinatari diretti del progetto per favorire un ambiente di accettazione e sostegno nelle attività.

Sono molto soddisfatto perché tra gli obiettivi da raggiungere vi erano quelli di investire sul territorio e sulle reti locali; promuovere la crescita culturale delle associazioni del Terzo Settore Locale per migliorare i servizi al cittadino e garantire pari opportunità; potenziamento delle aree socio-assistenziali con iniziative a favore degli Anziani, dei disabili, delle famiglie bisognose; contrasto all’emarginazione e alle nuove povertà. Afferma il Consigliere Comunale Dott. Salvatore Iemmolo: “come da programma elettorale, al fine di creare una rete territoriale con le Associazioni del Terzo Settore operanti nel territorio di Ravanusa, si è proceduto alla sottoscrizione di un Protocollo di Intesa, istituendo un Albo Comunale degli Enti del Terzo Settore – Avviso pubblico del 27 febbraio 2024”. Ho cercato di supportare le loro attività garantendo equità, imparzialità e mettendo tutti sullo stesso piano, lavorando sulla mentalità e partecipando a processi di co-progettazione e di sviluppo di progetti concreti, che rispondessero alle esigenze del territorio. Era necessario mettere un po’ di ordine al Comune, portare quella ventata di freschezza giovanile e di cambiamento. Non si opera offrendo qualcosa di più a chi ti stava vicino e, poco o nulla, a chi non ti ha mai sostenuto politicamente.

Nel ringraziare per la consueta disponibilità e sensibilità l'Assessore Regionale On. Nuccia Albano, tutto il suo staff

Fatti, non parole. Progetto di 155.000,00 € approvato, realizzato con la rete territoriale tanto voluta e apprezzata dalle Associazioni locali.