Aveva trovato riparo in Inghilterra, ma e’ stato arrestato quando e’ tornato a Palermo. Un uomo di 64 anni e’ stato finito nei giorni scorsi in manette dopo indagini dei carabinieri, all’aeroporto Falcone Borsellino del capoluogo regionale siciliano, notificndogli una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Caltanissetta, che nel novembre dello scorso anno i militari dell’Arma avevano gia’ eseguito nei confronti di un suo complice. L’uomo deve rispondere, in concorso, di sequestro di persona a scopo di estorsione. I fatti risalgono all’aprile 2023 e la vittima, di nazionalita’ curda, venne tenuta in ostaggio in una abitazione di Mussomeli, mentre ai familiari venne chiesto il pagamento di 500.000 dollari per la sua liberazione. Le indagini sono partite dalle prime indicazioni fornite dalla vittima, che dopo quattro giorni di prigionia era riuscita a scappare. L’arrestato, dopo le formalita’ di rito, e’ nella Casa Circondariale Pagliarelli di Palermo.