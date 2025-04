La determina è firmata dall’ area Lavori pubblici del Comune di Campobello di Licata. Nella fattispecie, servizi di architettura ed ingegneria sul collaudo statico dei lavori di recupero, attraverso la ristrutturazione edilizia per la fruibilità di un immobile che, alla data odierna, è in disuso e totale abbandono, da destinare a Centro diurno. Servizi affidati all’architetto Gandolfo Mancuso, per euro 2.741,39.

Giovani Blanda