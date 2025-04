Sono 80 i funzionari che saranno assunti dal Comune di Palermo a tempo indeterminato nelle varie aree tecniche nella quali è stata rilevata una carenza che rallenta l’azione amministrativa.

Via libera dalla giunta comunale

La Giunta comunale ha dato il via libera al piano di fabbisogno del personale 2025-2027. Si tratta di un provvedimento voluto dal sindaco Roberto Lagalla, mediante una direttiva, e proposto dall’assessore al Personale Dario Falzone, con lo scopo di coprire nella pianta organica la carenza della figura professionale del Funzionario. Per questo, la Giunta ha deciso di votare l’assunzione di 80 funzionari a tempo indeterminato con profili di amministrativo, contabile, tecnico, informatico, legale e agente di polizia municipale, attraverso il “recupero immediato delle somme disponibili”.

Lagalla e Falzone

“Si tratta – hanno commentato il sindaco Lagalla e l’assessore Falzone – di un piano che nel giro dei prossimi tre anni punta a potenziare la pianta organica del Comune, da anni afflitta da carenze croniche, davanti alle quali questa amministrazione ha fin da subito dimostrato di voler segnare un cambio di passo. Procederemo non solo all’integrazione oraria di figure già presenti in organico, ma anche all’assunzione di funzionari che mancano e che rappresenteranno un sensibile supporto agli uffici, specialmente a quelli più in difficoltà”.

Si inizia con dieci stabilizzazioni

Oltre a questo, l’atto approvato in Giunta ha previsto la stabilizzazione di 10 Funzionari, già in servizio a tempo determinato presso l’amministrazione, e la manovra di integrazione oraria per le fasce di categoria A e B suddivisi in 272 unità “area operatori” e 1114 unità in area operatori esperti, già stabilizzati ad orario ridotto, insieme all’assunzione a tempo indeterminato di 1 dirigente e 13 Funzionari con copertura economica con fondi FSC e ulteriori 10 Funzionari con copertura economica con Fondi Cap4City.

La Giunta, attraverso la stessa direttiva del sindaco, ha votato favorevolmente di avviare le procedure di “progressione verticale” dei dipendenti comunali, individuando i profili professionali interessati allo sviluppo di carriera, la cui spesa dovrà gravare sul bilancio comunale e sul Fondo di solidarietà.

Le “promozioni”

In particolare è prevista la “progressione fra le aree in deroga a carico del bilancio comunale” con decorrenza dall’uno dicembre prossimo così suddivise: 324 progressioni in deroga, di cui 2 da operatore a operatore esperto, 287 da operatore esperto a istruttore e 35 da istruttore a funzionario, 75 progressioni in deroga da istruttore a funzionario con riserva 50% posti destinati a nuove assunzioni di funzionari e le progressioni fra le aree in deroga a carico degli FSC” – sempre dal prossimo 1 dicembre – per 179 unità da istruttore a funzionario. Dall’1 agosto 2026, poi, la progressione verticale scatterà per 16 unità da istruttore a funzionario con riserva 50% posti destinati a nuove assunzioni di funzionari. Sarà anche completata la manovra di aumento ore, con la stabilizzazione a tempo pieno di tutte le unità di personale interessate, come sopra indicato.