«È giunto il momento di porre fine al lungo commissariamento della Camera di Commercio del Sud-Est e di restituire pienamente la governance alle associazioni che rappresentano i reali interessi delle imprese del territorio».

A dichiararlo è Vittorio Messina, presidente di Confesercenti Sicilia, che sottolinea la necessità di restituire centralità al sistema camerale in un momento cruciale per le scelte strategiche e lo sviluppo economico dell’area.

«La delicatezza di alcune vicende, da cui dipende il futuro produttivo ed economico di una delle aree più dinamiche della Sicilia, richiede una guida legittimata, stabile e condivisa. La privatizzazione della SAC, ad esempio, non può essere gestita da un commissario – per quanto capace e autorevole – ma deve essere frutto di un confronto trasparente tra le rappresentanze imprenditoriali del territorio».

«Occorre – conclude Messina – ristabilire quanto previsto dalla legge, ovvero il ruolo delle rappresentanze associative, per garantire un governo delle istituzioni camerali sottratto a influenze improprie e condizionamenti politici. Solo così sarà possibile rilanciare la missione originaria delle Camere di commercio: essere strumenti autentici di supporto allo sviluppo delle imprese».