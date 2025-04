Sarebbe dovuta essere una serata come tante, ma in pochi minuti si è trasformata in un episodio di violenza. Nella serata dell’11 aprile, a Piazza Comitato di Misilmeri, un’aggressione scaturita da motivi apparentemente futili ha lasciato un ragazzo di soli diciassette anni in gravi condizioni.

Una lite scaturita dai like

Secondo le prime indiscrezioni, sembrerebbe che la scintilla sia scaturita da una banale interazione sui social: un semplice “like” a un post avrebbe acceso la miccia tra due giovani, portando a un violento litigio. In pochi istanti, la discussione si è trasformata in un’aggressione fisica. Il diciassettenne è stato colpito con un pugno al volto e, cadendo a terra, ha battuto violentemente la testa.

Trasportato d’urgenza al Civico

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo. I medici hanno riscontrato gravi ematomi e una forte emorragia cerebrale. È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato oltre cinque ore. Al momento, il ragazzo è in coma farmacologico e la prognosi rimane riservata.

Indagini in corso

Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Misilmeri, che stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabilità.