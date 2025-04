“Evoluzione e Libertà”, è un nuovo polo di ispirazione centro democratico e liberale che intende intercettare tutti coloro che non vanno più a votare delusi da questo modo di fare politica. Questi in estrema sintesi sono gli obiettivi del Movimento presieduto da Lorenzo Manzo e che ha come segretario Stefano Garzino e come vice Paolo Magli. Evoluzione e Libertà “vuole pertanto colmare il vuoto politico nel panorama italiano, ristabilendo il dialogo e l’interazione con i cittadini sempre più distanti dalle urne e dalle istituzioni”. “Intendiamo dare voce al popolo- spiega Stefano Garzino- ed essere parte integrante della politica nazionale puntando al cambiamento partendo dal basso”. Per Lorenzo Manzo “ se il 60 per cento della popolazione non si reca più alle urne è perché delusa da questo modo di fare politica di cui non condivide più questo modus operandi”. Paolo Magli pone l’accento “sul ruolo della famiglia, del lavoro, della sicurezza, della sanità e delle pensioni, punti irrinunciabili dell’azione di Evoluzione e Libertà”. Monsignor Giuseppe Basile, presidente onorario del Movimento infine, sottolinea l’esigenza” di dialogare ed interagire con la comunità amministrata dando voce alle legittime istanze dei cittadini”.