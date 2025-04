Ancora una truffa in provincia di Agrigento sempre ai danni di anziani. A finire nelle maglie dei malviventi sono stati due coniugi di Sciacca. Il metodo è sempre lo stesso. Il marito, una persona di 87 anni, ha ricevuto una telefonata in cui gli veniva detto che il figlio aveva provocato un incidente a Ribera e che era finito nei guai. Poco dopo anche la moglie, 79 anni, è stata avvisata con un’altra telefonata dei problemi del figlio. Per evitarli avrebbero dovuto consegnare dei soldi.

A rendere la truffa ancora più credibile i malviventi hanno fatto ascoltare in vivavoce le urla di un uomo che chiedeva dei soldi, spacciandosi appunto per il figlio. Così il marito si è messo subito al volante per raggiungere Ribera mentre la moglie, raggiunta a casa da un finto poliziotto, ha consegnato nelle mani del truffatore 2mila euro tra soldi e preziosi. I due anziani, poco dopo, hanno capito di essere stati raggirati e hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri.