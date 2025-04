La Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane catanese (classe 2005) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel corso delle consuete attività di controllo del territorio finalizzate a reprimere fenomeni di criminalità diffusa e di illecita cessione di sostanze stupefacenti, i poliziotti della IV Sezione-Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile, in via Fusco angolo via Torino, hanno proceduto al controllo di uno scooter, condotto, ad elevata velocità, da un giovane. Nel corso del controllo, il personale dei Falchi ha appurato che il giovane era in possesso di un consistente quantitativo di sostanza stupefacente, di vario tipo; infatti, all’interno del marsupio che portava a tracolla, sono state trovate 20 bustine contenenti marijuana, del peso di 75 grammi, 15 involucri contenenti cocaina, del peso di 15 grammi, e 2 involucri con all’interno hashish, del peso di 10 grammi, nonché una somma in contanti, suddivisa in banconote di diverso taglio.

La contestuale azione di ricerca, eseguita nel sottosella del motociclo, ha permesso di rinvenire ulteriori 35 bustine contenenti marijuana, del peso di 356 grammi, ulteriori 8 involucri con cocaina del peso di 6 grammi ed un involucro contenente una pietra di cocaina del peso di 3 grammi. A quel punto i poliziotti della Squadra Mobile hanno proceduto ad effettuare un’accurata perquisizione presso l’abitazione del 20enne, residente nel quartiere Cibali, rinvenendo così ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish del peso lordo di 5 grammi. Il giovane pusher è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.