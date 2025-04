Cavi di rame, per un valore di 100 mila euro, sono stati rubati dall’impianto elettrico del depuratore di Palma di Montechiaro che era stato sequestrato due settimane fa.

Ad agire durante la notte è stata una banda di ladri che non ha avuto alcuna remora ad intrufolarsi in un’area di 6 mila metri quadrati dove erano stati apposti i sigilli, per mancanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue, dai carabinieri Centro Natura e Anticrimine del comando provinciale. A denunciare il furto ai militari dell’Arma è stato il funzionario comunale a cui l’impianto era stato affidato in custodia.