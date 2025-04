“Dopo avere svelato i primi grandi nomi della stagione – Brunori Sas, Antonello Venditti e Fiorella Mannoia – siamo orgogliosi di annunciare un nuovo, imperdibile appuntamento che arricchisce il cartellone dell’estate agrigentina”: Enzo e Federico Bellavia confermano che il 20 agosto, alla Live Arena dello Sport Village ad Agrigento, sarà protagonista Fabri Fibra con una tappa del suo Festival Tour 2025 L’evento è co organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi e GoMad concerti.

I biglietti saranno disponibili su tutti i circuiti abituali e presso la biglietteria dello Sport Village a partire dalle 18:00 di venerdì 11 aprile.

In vent’anni di carriera FABRI FIBRA ha contribuito prima a creare e poi a consolidare la scena rap facendo diventare questo genere musicale il più importante del panorama musicale italiano degli ultimi anni.

Dal primoalbum “Turbe Giovanili” del 2002, passando per il classico “Mr. Simpatia“, nonché il rivoluzionario disco d’esordio in major “Tradimento”, fino all’ultimo lavoro “Caos” (certificato doppio platino), FABRI FIBRA ha dimostrato in oltre 20 anni di carriera e 10 album (di cui ha curato da direttore artistico ogni aspetto) come tecnica e contenuti possano viaggiare di pari passo facendo diventare il rap il nuovo cantautorato, un genere in grado di conquistare tutte le classifiche e allo stesso tempo di farsi portavoce di una realtà sociale fortemente italiana, complessa e spesso incompresa.

Dopo il successo della prima serie Netflix “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”, la competizione rap che ha visto Fabri Fibra giudice insieme a Geolier e Rose Villain, FIBRA sarà nuovamente protagonista della

seconda serie disponibile dal 31 marzo in contemporanea nei 190 paesi in cui il servizio è disponibile.