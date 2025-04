Si arricchisce di nuove tappe il viaggio musicale di Massimo Ranieri, insieme al suo amato pubblico, con lo spettacolo “TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO”.

Dopo più di 800 repliche dello spettacolo “SOGNO E SON DESTO”, ecco un’altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti sia inediti che di vita privata.

Lo show arriverà anche in Sicilia con una nuova in programma: martedì 19 agosto Massimo Ranieri calcherà il palco del suggestivo Teatro Antico di Taormina. L’evento è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia con la direzione artistica di Gianna Fratta per la rassegna internazionale Festival Taormina Arte – edizione 2025 e prodotto da Puntoeacapo Srl

Lo spettacolo seguirà la tappa già annunciata del tour, il 18 agosto a Palermo, Teatro di Verdura, per la rassegna Dream Pop Fest Palermo, organizzata da organizzata da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.