Le imprese che investono sulla tutela delle lavoratrici, la loro formazione professionale, gli incarichi apicali a donne, il welfare e i servizi di nido aziendali, nonché quelle che assumono disoccupate over 50, beneficeranno di premialità specifiche nella partecipazione ai bandi e agli avvisi della Regione attraverso l’Assessorato alle Attività produttive.

Su questi temi è stato approvato un mio emendamento al Ddl 738 Attività produttive, che è in corso di esame da parte del parlamento regionale. Sono soddisfatta che queste norme entrino in un testo di legge che condiziona le graduatorie per l’accesso ai finanziamenti alla valorizzazione delle donne e della loro professionalità nelle aziende.

Si tratta di misure innovative che si inquadrano anche in un sistema di incentivi alle imprese legati alle assunzioni al femminile”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.